Владимир Якушев: в России нет семьи, которой бы не коснулась война

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 июня 1941 года - одна из самых трагичных дат в истории Отечества. Нацисты не просто вторглись в нашу страну. Они сломали судьбы миллионов людей, лишили их мирной жизни, близких, разрушили мечты и надежды.

Об этом в своем обращении в День памяти и скорби сказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Нам было трудно, очень трудно. Ни одно государство в мире не сталкивалось с таким вызовом. Почти вся Европа была покорена гитлеровцами всего за полтора года. Остановить их смог только наш народ. Ради этого ему пришлось принести огромные жертвы", - сказал полпред.

Владимир Якушев подчеркнул, что в России нет семьи, которой бы не коснулась война. Тысячи жителей Урала и Западной Сибири ушли на фронт. Тысячи трудились в тылу, спасали раненых, помогали эвакуированным. Семь городов Уральского федерального округа удостоены почётного звания "Город трудовой доблести".

"Память об этом навсегда останется с нами. Она поддерживает нас в новой схватке с нацизмом. Помогает верить и побеждать. Уверен - мы будем достойны наших предков и снова сможем защитить Родину", - добавил Владимир Якушев.