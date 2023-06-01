Александр Моор посетил национальные подворья на фестивале "Венок дружбы" в Ялуторовске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Национальные подворья посетил губернатор Тюменской области Александр Моор на фестивале "Венок дружбы" в Ялуторовске 24 июня. На площадках гостей встречали пирогами и весёлыми песнями, танцами. А у казахского шатра провели обряд осыпания конфетами, это сулит удачу.

Подворье северных радов организовано ялуторовским землячеством Ямальцев. "У нас 116 участников, это и заняты, и селькупы, и ненцы, и коми и другие народности. Все мы в разное время приехали из Ямала сюда. У нас есть кружок рукоделия, поем в хоре, делаем выставки и участвуем в жизни города. Ялуторовск стал для нас общей малой родиной. А люди какие замечательные и в городе и в Тюменской области!", - подчеркнула председатель землячества Лилия Максимова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Над казачьим шатром разносятся звонки удалые песни. "Сегодня у нас суперпраздник. И День города и открыли путепровод. Это очень важный момент. Меньше времени будем тратить на дорогу. Раньше на автобусе дорога в объезд занимала 40 минут, теперь- 15", - поделились с корреспондентом "Тюменской линии" не скрывая радости казачки Светлана и Ирина.

Они также рассказали, что они являются участницами хора "Казачья станица", который выступает во многих городах. Казачья община в Ялуторовске многочисленная и дружная.

Всего на фестивале свои шатры развернули семь культурно-национальных подворий. Также на Сретенской площади подходят концерты творческих коллективов в честь 364-летия Ялуторовска. В городе действуют и другие праздничные площадки. К примеру, воспитанники детской школы искусств организовали небольшой концерт. В на площади перед кинотеатром "Юбилейный" проходят мастер-классы для детей и взрослых.

Напомним, ранее в Ялуторовске запустили движение по путепроводу через Транссиб.

Оксана Корнеенкова