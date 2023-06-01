37 выпускников ФМШ Тюменской области получили аттестаты с отличием

fmschool72.ru/ fmschool72.ru/

50 выпускников Физико-математической школы Тюменской области получили аттестаты о среднем образовании. Из них 37 – с отличием. Церемония чествования 11-классников прошла в ДК "Нефтяник" 25 июня.

"У каждого из вас будет уникальная возможность, и она останется с вами на всю жизнь, – оглянуться назад и увидеть свою родную, добрую школу. Вам с таким багажом знаний, фундаментом обязательно все будет по плечу", - сказал, приветствуя выпускников школы, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Пятый выпуск ФМШ с начала ее основания, мая 2015 года, богат на достижения: 92 % выпускников — высокобалльники, 90 % - имеют право поступить в вуз без вступительных испытаний благодаря победам во всероссийских олимпиадах.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Андрей Кузнецов - один из трех выпускников Тюменской области - получил 100 баллов по профильной математике. "В этом году резко увеличилась сложность варианта. Каждая задача имела подвох. Мне удалось справиться со всеми, потому что я внимательно себя проверял", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Екатерина Ковина получила 100 баллов по физике, призер заключительного этапа ВсОШ по астрономии. В ФМШ она пришла в 6 класс, и считает, что время обучения в этой школе – самое лучшее.

fmschool72.ru/ fmschool72.ru/

"Я никогда не думала, что у нас есть такая школа, где царит по-настоящему семейная атмосфера, душевность и доброта. Я благодарна судьбе, что училась здесь, - говорит обладательница красного аттестата и золотой медали. - Свою жизнь я свяжу с физикой".

Степан Дидуренко уверен, что в получении золотой медали ему помогли трудолюбие и возможность проявить себя на всероссийском уровне.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Мне было приятно, что я стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по технологии по профилю информационная безопасность. Это область, в которой я занимался очень много лет. В этом году появился этот профиль, и я реализовал себя на довольно масштабном уровне. Я хочу посвятить свою жизнь научной деятельности, в области информационной безопасности. Думаю, что после вуза вернусь в Тюмень. Я сам не отсюда, из Братска, но я полюбил Тюмень, мне нравится. Хорошо понимаю и знаю этот город", - подчеркнул Степан.

Программа обучения, высоко квалифицированный коллектив педагогов, талантливые дети – все это слагаемые успеха ФМШ Тюменской области. Так, по итогам 2022 года школа в рейтинге развития таланта школьников в области математики и естественных наук находится на 15 месте среди 59 образовательных учреждений России. Высокий уровень образования отметил и премьер министр Михаил Мишустин во время визита в Тюмень.

Попасть в ФМШ можно только на конкурсной основе. Многие родители считают обучение ребенка в этой школе – престижным и перспективным. Отец выпускника ФМШ Тюменской области Илья Новиков гордится тем, что все его трое детей учились и учатся здесь.

"Сегодня у нас выпускается средний сын Демьян. У нас все трое детей учатся в ФМШ. Старший Максим уже выпустился. Младшая Александра – через четыре года. Демьян поступил в один из лучших вузов нашей страны без вступительных испытаний. Он выиграл олимпиады, это позволило ему выбирать самые лучшие вузы страны", - поделился Илья.

Главное, что успели пронести через школьные годы выпускники, учителя, педагоги – это умение смотреть в одну сторону и желание покорять новые вершины.

Впереди у выпускников ФМШ новый этап жизни. Пусть он будет таким же легким, как вальс, который исполнили они и их родители.

Анжела Лебедева