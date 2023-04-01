Михаил Мишустин: школы для одаренных детей должны быть во всех регионах России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школы для одаренных детей должны быть построены во всех регионах России, считает премьер министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он сказал, отвечая на вопрос директора физмат школы Тюменской области Натальи Фомичевой о создании таких учебных заведений.

"Чем больше школ, которые так креативно и интересно рассказывают ребятам о возможностях, которые есть, которые их заинтересуют в будущей профессии, свяжут с предприятием либо с вузом, с "Профессионалитетом", тем лучше", – отметил он.

Премьер-министр привел пример работы с одаренными учениками – образовательный центр "Сириус", созданный по инициативе президента.

Под его руководством по всей стране уже работает 61 центр для выявления талантов и поддержки ребят с различными выдающимися способностями.

В 2023 году открываются еще 15 центров для одаренных детей, а позже они появятся во всех регионах страны.