Михаил Мишустин : в России созданы 30 инженерных школ при университетах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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30 инженерных школ созданы при университетах по всей России. Об этом сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в физико-математическую школу Тюменской области 13 апреля.

Отвечая на вопрос тюменских старшеклассников о том, что бы могло усилить инженерную составляющую в школьном образовании, премьер-министр подчеркнул, что по этому направлению в стране ведется большая работа.

"Как сделать инженерное образование доступным и заинтересовывать ребят – в первую очередь для этого нужны развернутые по всей стране "Точки роста". Сегодня в них учатся более 4,5 миллионов ребят. Современные технологии, доступный интернет делают доступными популяризацию инженерных наук. Еще одно важнейшее направление – инженерные школы. Мы создали по всей стране 30 таких школ на базе ведущих университетов, где традиционно сильны инженерные науки",- отметил Михаил Мишустин.

Он уточнил, что важная роль в развитии инженерных наук отводится учителям, педагогам и наставникам. Именно они, по словам председателя правительства, зарождают интерес у школьников к точным наукам, технологиям. Как пример Мишустин привел проекты учеников ФМШ.

"В Тюменской области уже есть ребята – молодые ученые, которые занимаются совершенно разного типа прикладными задачами, уже делают малый бизнес. Это то, что ваши преподаватели помогают вам осмыслить, осознать и, самое главное, помогают вам заинтересоваться будущей профессией. И самое большое, что они могут от вас получить – вашу карьеру. Хочу пожелать вам удачи и успехов, и, честно говоря, мне хотелось бы поучиться в такой школе", - сказал премьер-министр.

Оксана Корнеенкова