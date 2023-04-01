Михаил Мишустин поздравил завод "Тюменские моторостроители" с 60-летием

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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С 60-летним юбилеем поздравил коллектив предприятия "Тюменские моторостроители" председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита на производство 13 апреля. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"От всей души вас поздравляю. Хочется передать коллективу самые лучшие пожелания. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш Президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь", - сказал он.

"Тюменские моторостроители" — единственное в России производственное предприятие с полным циклом ремонта газотурбинных двигателей ДН-80, ДУ-80, ДГ-90. Доля отечественного оборудования, используемого в производстве, — 85%.

Предприятие реализует программу модернизации производственных мощностей. Реализации инвестиционных мероприятий позволит на треть увеличить количество производимых ремонтов двигателей. Здесь ведется разработка собственного газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт с улучшенными характеристиками.

Премьер-министр также напомнил руководству предприятия о мерах поддержки, которые предоставляет правительство России.

"80% научно-исследовательских работ можно покрывать за счет средств бюджета. И 50% при промышленной эксплуатации программного обеспечения, когда его уже внедряют. По двигателем поддержано 54 проекта, половина из них уже профинансировано", - добавил Михаил Мишустин.

Вместе с Михаилом Мишустиным завод посетили министр энергетики Николай Шульгинов, полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.