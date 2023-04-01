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Михаил Мишустин ознакомился с работой центра НОВАТЭК в Тюмени

Общество, 18:27 13 апреля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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С работой лабораторно-исследовательского центра НОВАТЭК ознакомился премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Тюмень 13 апреля. В нем теперь проводят исследования, которые раньше могли выполнять только зарубежные подрядчики.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Михаил Мишустин, министр энергетики Николай Шульгинов, полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели основные лаборатории центра, пообщались с представителями менеджмента компании.

740 специалистов - физики, инженеры - занимаются проектированием всех процессов, которые связаны с добычей и переработкой газа. Исследовательский центр ввели в эксплуатацию в 2022 году. В лабораториях — полный цикл исследований горных пород, проб углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин, интенсификации притока, исследования компонентов окружающей среды.

ПАО "НОВАТЭК" — крупнейший независимый производитель природного газа в России. В Тюмени "Новатэк НТЦ" строит научно-технический центр. Сейчас — завершающий этап — строительство административно-офисного здания. Все работы завершатся до конца 2023 года.

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# Михаил Мишустин , НОВАТЭК

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