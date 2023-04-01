После одобрения Мишустина тюменская школьница решила открыть гончарную студию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-проект гончарной студии ученицы физико-математической школы Тюменской области (ФМШ) Алисы Ченцовой оценил председатель правительства России Михаил Мишустин. Гончарная студия уже приносит доход десятикласснице. Она планирует подать документы на грант для молодых предпринимателей и закупить оборудование.

"Три года назад в нашей школе открыли гончарную мастерскую. Я увлеклась этим. После того, как все близкие были задарены моими изделиями, решила создать бизнес. Провела проблемное интервью с тюменкой, которая занимается керамикой, и узнала, что в регионе хороший спрос на изделия из глины. Рассчитала экономику и конверсию продаж с помощью Авито. На ее основе сделала воронки продаж", - пояснила школьница.

Такой основательный подход к делу вызвал одобрение премьер-министра. Он оценил окупаемость проекта.

"Окупаемость 13 месяцев – это очень здорово. Еще и режим самозанятого оформили. Желаю, чтобы доход у вас был больше 200 тысяч рублей, и вы перешли на ИП, и дальше росли", - сказал Михаил Мишустин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десятиклассница готовит документы на грант для молодых предпринимателей от центра "Мой бизнес". По ее подсчетам ей нужно около 430 тыс. рублей на оборудование. А в успехе она теперь не сомневается.

"У меня была некая неуверенность, стоит ли рисковать. Но когда услышала одобрение со стороны Михаила Владимировича, это как зеленый свет для меня, чтобы реализовать свой замысел. Его слова подтвердили, что я все делают правильно", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Алиса Ченцова.

Оксана Корнеенкова