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Премьер-министр России о ФМШ: Тоже в такой школе хотелось бы поучиться

Общество, 19:49 13 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Обучаясь в физико-математической школе, тюменские ученики решают прикладные задачи в разных областях, создают бизнес-проекты. В такой школе хотелось бы поучиться, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Тюмень.

"В Год педагога и наставника, который объявлен нашим Президентом, я хочу поблагодарить ваших учителей. Посмотрите, как они работают, у вас уже молодые ученые, ребята, вы и прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес делаете. Ну и конечно, самое важное – заинтересовать их в будущей профессии", – подчеркнул Михаил Мишустин.

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# Михаил Мишустин , педагоги , ФМШ Тюменской области

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