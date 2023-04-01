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Дополнительный комплекс мер господдержки могут выделить для предприятия "Тюменские моторостроители"

Экономика, 20:05 13 апреля 2023

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Дополнительный комплекс мер господдержки могут выделить для предприятия "Тюменские моторостроители". Председатель правительства РФ попросил замглавы минпромторга Василия Осьмакова обсудить этот вопрос с руководством тюменского завода во время рабочей встречи в Тюмени 13 апреля.

"Тюменские моторостроители" проводят работу по внедрению конструкторских решений не только для эксплуатируемых газотурбинных двигателей, но и для перспективных, которые разрабатываются здесь. Но завод столкнулся с трудностями при импортозамещении программных продуктов для производства. Главный инженер Сергей Шацких спросил Михаила Мишустина о механизме господдержки, который помог бы решить проблему.

По словам председателя правительства, порядка 80% иностранных решений можно заместить отечественными разработками. Этим занимаются 33 индустриальных центра компетенций.

Сейчас промышленники могут компенсировать до 80% затрат на исследовательско-конструкторские работы и до 50% на внедрение готовых решений за счет бюджетных средств. Благодаря этому механизму в прошлом году поддержку получили 54 проекта.

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# господдержка , Михаил Мишустин , Тюменские моторостроители

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