Михаил Мишустин отметил высокие темпы строительства в Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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Высокие темпы строительства в Тюмени отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом премьер-министр сказал во время беседы с губернатором Тюменской области Александром Моором, пишет информационный центр правительства региона.

"В Тюмени серьезно развивается строительство. Когда мы осматривали город, видели прекрасные кварталы, яркие дома. Я обратил внимание на целый ряд новых микрорайонов", - добавил Мишустин.

Глава региона рассказал, что в прошедшем 2022 году в области установлен рекорд — введено 2,245 млн кв. м. жилья.

"Это результат системной работы. Без использования инструментов федеральной поддержки таких результатов было бы сложно добиться. Мы участвуем в программе "Стимул" — используем федеральное софинансирование в строительстве дорог в микрорайонах. Второй инструмент — мы внедрили одними из первых в стране — комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций. У нас реализуется два проекта общей площадью 150 га с потенциалом 900 тысяч квадратных метров", - подчеркнул глава региона.