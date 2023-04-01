  • 14 апреля 202314.04.2023пятница
  • USD81,6758
    EUR90,0035
  • В Тюмени -9..-11 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Михаил Мишустин отметил высокие темпы строительства в Тюмени

Общество, 20:43 13 апреля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Тюменская область получит дополнительное финансирование на закупку медоборудования

Высокие темпы строительства в Тюмени отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом премьер-министр сказал во время беседы с губернатором Тюменской области Александром Моором, пишет информационный центр правительства региона.

"В Тюмени серьезно развивается строительство. Когда мы осматривали город, видели прекрасные кварталы, яркие дома. Я обратил внимание на целый ряд новых микрорайонов", - добавил Мишустин.

Глава региона рассказал, что в прошедшем 2022 году в области установлен рекорд — введено 2,245 млн кв. м. жилья.

"Это результат системной работы. Без использования инструментов федеральной поддержки таких результатов было бы сложно добиться. Мы участвуем в программе "Стимул" — используем федеральное софинансирование в строительстве дорог в микрорайонах. Второй инструмент — мы внедрили одними из первых в стране — комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций. У нас реализуется два проекта общей площадью 150 га с потенциалом 900 тысяч квадратных метров", - подчеркнул глава региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Михаил Мишустин , строительство

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:26 13.04.2023Тюменская область получит дополнительное финансирование на закупку медоборудования
20:48 13.04.2023Тюменская область стала победителем I национальной премии "Умный город"
20:43 13.04.2023Михаил Мишустин отметил высокие темпы строительства в Тюмени
20:17 13.04.2023В Тюмени участники "Студенческой весны" устроили маркет в поддержку бездомных животных