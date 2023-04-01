Тюменская область получит дополнительное финансирование на закупку медоборудования

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Дополнительное финансирование на закупку медицинской техники и оборудования получит Тюменская область. Соответствующее поручение о выделении необходимых средств будет дано Минздраву и Минфину.

Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором области Александром Моором 13 апреля.

Глава региона попросил председателя правительства о выделении дополнительных средств на закупку четырех передвижных автомобильных комплексов. Они позволят оказать помощь пациентам в отдаленных населенных пунктах. Помимо этого планируется покупка диагностического оборудования, в том числе экспертного класса. Такая закупка обеспечит раннее выявление и лечение заболеваний.

Также Александр Моор рассказал Михаилу Мишустину о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она работает с 2021 года и рассчитана на пять лет. Объем финансирования составляет 5,6 млрд рублей. Планируется возведение двух поликлиник, 46 ФАПов, 12 врачебных амбулаторий. В 35 медучреждениях будет проведен ремонт. Планируется закупка более 2 тыс. единиц оборудования и 177 единиц медтехники. Проект рассчитан в первую очередь на небольшие города и населенные пункты.