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В Тюменской области предотвратили ввоз 113 тонн овощей и фруктов без документов 

Происшествия, 14:37 26 июня 2023

управление Россельхознадзора по Тюмеснкой обалсти, ЯНАО и ХМАО | Фото: управление Россельхознадзора по Тюмеснкой обалсти, ЯНАО и ХМАО

Ввоз 113 тонн овощей и фруктов без документов предотвращен на госгранице в Тюменской области. Фуры с растительной продукцией из Казахстана и Киргизии 21 раз пытались провезти груз, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре .

Основным нарушением стало отсутствие фитосанитарных сертификатов и перевозка продукции по недействительным документам, уточнили в надзорном ведомстве.

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# импорт , овощи , фальшивые документы , фрукты

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