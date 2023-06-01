В Тюменской области предотвратили ввоз 113 тонн овощей и фруктов без документов

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюмеснкой обалсти, ЯНАО и ХМАО | Фото: управление Россельхознадзора по Тюмеснкой обалсти, ЯНАО и ХМАО

Ввоз 113 тонн овощей и фруктов без документов предотвращен на госгранице в Тюменской области. Фуры с растительной продукцией из Казахстана и Киргизии 21 раз пытались провезти груз, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре .

Основным нарушением стало отсутствие фитосанитарных сертификатов и перевозка продукции по недействительным документам, уточнили в надзорном ведомстве.