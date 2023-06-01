"Авоськин день" пройдет в Тюмени

| Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте

"Авоськин день" пройдет в сквере музея "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени 1 июля с 12 до 18 часов. Акция приурочена к Международному дню отказа от пластиковых пакетов.

На "Авоськином дне" тюменцы смогут приобрести экологичные многоразовые шоперы, авоськи, сумки, котомки и рюкзаки. Изделия выполнены руками тюменских мастеров из органзы, плащевки, джинсы, льна, гобелена, рогожки.

Мероприятие организует квилт-клуб "Сибирская палитра".