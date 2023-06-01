В Тюмени откроют эндоскопический центр на базе поликлиники № 5

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большой эндоскопический центр откроют в Тюмени на базе поликлиники № 5. В нем специалисты смогут диагностировать различные онкологические заболевания на ранней стадии. Открытие центра стало возможным благодаря участию поликлиники в программе модернизации первичного звена.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

"В рамках проекта модернизации первичного звена мы также ждем четыре мобильных комплекса. Это будут две офтальмологические и две стоматологические установки. Благодаря таким кабинетам на колесах мы будем разъезжать в удаленные территории, оказывать специализированную помощь. Это линейка эндоскопического оборудования", - рассказала Логинова.

Новое медицинское оборудование получат больницы Казанского района - компьютерный томограф, Тюменского района - магнитно-резонансный томограф.

Новые хирургические стойки для малоинвазивных операций поставят в медучреждения Ишима, Тобольска, Тюмени.

"Завершаются капремонты в пяти сельских больницах. В этом году мы откроем обновленную поликлинику в Викулово", - говорит директор департамента здравоохранения.

Капитальный ремонт в поликлинике с. Викулово идет в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Анжела Лебедева