В Тюмени подвели итоги практических занятий овцеводов "Школы фермера"

| Фото: пресс-служба Россельхозбанка | Фото: пресс-служба Россельхозбанка

У слушателей седьмого потока "Школы фермера" Россельхозбанка в Тюмени, обучающихся по направлению "Овцеводство", завершились практические занятия по специализации, в рамках которых они посетили площадки успешных фермеров Тюменского и Армизонского районов, а также приняли участие в мастер-классе с представителем группы компаний "Исток" Анатолием Шмуриным.

Для участников проекта были проведены ознакомительные экскурсии на подворьях, студентам показали мелкий рогатый скот (МРС) разных пород и объяснили особенности каждой. Слушатели узнали обо всех этапах выращивания овец, смогли задать интересующие вопросы, связанные с организацией животноводческого хозяйства владельцам подворий, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

"Сегодня проект "Школа фермера" помогает начинающим предпринимателям разобраться не только в выбранной специализации, но в целом в системе построения агробизнеса. Обучающиеся по направлению "Овцеводство" на мастер-классах и семинарах уже познакомились с множеством нюансов, связанных с выращиванием овец в зависимости от породы, а также с современными методами контроля качества кормов, рассмотрели весь рацион питания животных, изучили основы ветеринарии и детально разобрались в вопросе российских и международных стандартов качества мясной продукции", - рассказала ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

По итогу обучения в "Школе фермера" каждый слушатель получит не только документ о дополнительном образовании, но и новые знания и опыт, полезные знакомства и сможет заручиться финансовой поддержкой Россельхозбанка для реализации бизнес-плана.

"Практические занятия вносят значительную лепту в процесс повышения квалификации фермеров. Поэтому хочется отметить словами благодарности партнеров банка, которые приняли участие в нашем проекте. Так, специалисты безупречно провели работу по организации выездных занятий и показали высокий уровень проведения всех семинаров. Теперь мы с большим интересом ждем работающие бизнес-планы наших слушателей", — рассказал директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

"Плодотворная работа, живой диалог и новые знания — так интересно и эффективно прошла наша практика на площадках Татьяны Кульчицкой и Константина Антонникова.

Несмотря на то, что отрасль животноводства в целом для меня не новая, все равно удалось почерпнуть много полезного для дальнейшей деятельности", — поделился впечатлениями слушатель Александр Дойнов.