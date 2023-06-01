Книгу 1897 года отреставрировали в Тюменской областной научной библиотеке

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Третий том "Истории искусств" Петра Гнедича 1897 года отреставрировали специалисты Тюменской областной научной библиотеки. В книге о шедеврах мирового искусства восстановили листы, убрали заломы и разрывы, собрали все страницы заново и вставили в переплет. Она отправится в редкий фонд, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Всего с начала 2023 года в Тюменской областной научной библиотеке отреставрировали 10 книг, за 2022 год специалисты учреждения восстановили внешний вид 17 экземпляров.

Добавим, почувствовать себя настоящим реставратором может каждый. В библиотеке проводят мастер-класс "Подари книге жизнь", участники которого самостоятельно восстанавливают издания под чутким руководством специалистов. Билет можно купить по "Пушкинской карте".