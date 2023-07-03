Около 30 яблонь и лип высадили в Гилевской роще в Тюмени

| Фото: Алиса Вернер | Фото: Алиса Вернер

Почти 30 яблонь и лип высадили в Гилевской роще по инициативе региональной общественной организации "Ветераны-экологи Тюменской области" в рамках первого городского фестиваля экологического дизайна "ЭкоФест", сообщает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение".

"Сегодня, по приглашению наших коллег – ветеранов экологической отрасли, нам выпала честь посадить на Аллее экологов десять новых прекрасных яблонь. Мы надеемся, что они не только станут украшением парка, но и будут приятным напоминанием горожанам о важности бережного отношения к природе и заботе об экологии во всех её проявлениях. Высаживали деревья не только с коллегами, но и семьями, нашими близкими, поэтому и для них это будет знаковое место", – сказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Добавим, в дни фестиваля горожан ждет разнообразная программа. Тюменцы смогут посетить открытые уроки по флористике, спортивные тренировки с профессиональными тренерами, лекции, практики, мастер-классы, а также познакомятся с флорой и фауной рощи.

Также в рамках фестиваля в Гилёвской роще появятся 10 уникальных арт-объектов из природных материалов. Фигуры создадут флористы-дизайнеры со всей страны. Авторы работ будут творить в технике лэнд-арт под руководством команды "Сибирского арт-пространства.