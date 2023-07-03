Тюменцы участвуют в IV Российской креативной неделе

| Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий | Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

Делегация Тюменской области, в состав которой вошли креативные предприниматели сфер развития городской среды, дизайна, информационных технологий, образования, представители институтов развития, органов власти, участвует в IV Российской креативной неделе в московском кластере "Ломоносов". Деловая программа события рассчитана до 7 июля, затем в течение двух дней на 60 площадках пройдет фестиваль креативных индустрий.

Директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев выступит на двух сессиях форума в первый день, 3 июля. Первая посвящена актуальным моделям управления креативными индустриями в регионах, вторая - "Креативный город и комфортная городская среда как значимый фактор для креативного класса".

"Несколько задач ставим перед собой на время работы на полях форума – это договориться о партнерских программах, обменяться контактами с потенциальными инвесторами, для того чтобы привезти в Тюмень новые программы, ресурсы. Еще одна задача – сверить часы с коллегами из регионов, федерального центра. Важно показать участникам форума, что Тюмень – это место для возможностей, в город стоит приезжать и реализовывать свои проекты", - рассказал Алексей Краев в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Всего в форуме "Российская креативная неделя" примут участие более тысячи спикеров из разных регионов страны. Основные его направления – контент и медиа, пространственное развитие, культура, искусство, образование. Эксперты из ВШЭ, МГУ, РАНХИГСа, РУДН, Сколково представят свои методики для бизнеса.

Во время форума "Российская креативная неделя" состоится заседание комиссии Госсовета по направлению культура. Спикеры обсудят качество работы с народными художественными промыслами.

Подробная программа Российской креативной недели представлена по ссылке.

Анжела Лебедева