IV Российская креативная неделя впервые пройдет в кластере "Ломоносов"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Российская креативная неделя" начнется в московском кластере "Ломоносов" 3 июля и продолжится по 9 июля. Его проведут в четвертый раз. В нем примут участие более 1 тысячи спикеров из разных регионов страны. В состав делегации от Тюменской области войдут 15 представителей органов власти и креативных индустрий.

Директор форума Марина Абрамова во время пресс-конференция в ТАСС рассказала, что деловая программа пройдет в кластере с 3 по 7 июля. Это место выбрано не случайно, оно предназначено как раз для тех, кто интересуется современными технологиями, креативными индустриями. А фестивальная часть - более 60 площадок - 8 и 9 июля.

"Впервые повестка форума не будет делиться на отрасли, как это было раньше – вот у нас 16 креативных отраслей. У каждой была своя площадка, павильон, повестка. В это году все иначе – мы будет обсуждать кроссотраслевые темы, которые касаются сразу всех отраслей. Нам важно после этой креативной недели выйти с конкретными решениями, которые позволят повысить качество креативного продукта, механизмов поддержки. Нам нужно двигаться проактивно", - отметила она.

Основные направления форума – контент и медиа, пространственное развитие, культура, искусство, образование. Эксперты из ВШЭ, МГУ, РАНХИГСа, РУДН, Сколково представят свои методики для бизнеса.

"Блок медиа и качество контента – будут говорить про импактконтенты, Ведущие медиахолдинги страны представят итоги исследования социально ответственного контента. Будет работать отдельная секция по искусственному интеллекту. Свою сессию проведут театры и музеи", - говорит Марина Абрамова.

Во время форума "Российская креативная неделя" состоится заседание комиссии Госсовета по направлению культура. Спикеры обсудят качество работы с народными художественными промыслами. "Попробуем распаковать эту темы, потому что недавно прошел год, посвященный этой теме, нужно подвести итоги и поговорить с рынком, как сделать эту работу более эффективной", - добавила директор форума.

Регионы на форуме представят свою специализацию в креативных индустриях.

Подробная программа Российской креативной недели представлена по ссылке.

Анжела Лебедева