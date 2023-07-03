В поселке Уватского района установили оборудование для бесперебойной подачи воды

| Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Оборудование для бесперебойной подачи воды установили в п. Муген Уватского района. Для стабильной работы станцию водоочистки оснастили стабилизатором напряжения, сообщает глава муниципалитета Вячеслав Елизаров в своем Тelegram-канале.

"На встрече с жителями Мугена в апреле обсуждали вопрос водоснабжения. Жалобы поступали на перебои в подаче воды. Причиной тому стала нестабильность в электроснабжении", - пояснил суть проблемы Вячеслав Елизаров.

За счет стабилизатора в поселке обеспечена гарантированная поддержка надлежащего водоснабжения.