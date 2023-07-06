Жители Тюменской области с начала 2023 года взяли 4,7 млрд рублей в ипотеку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области с начала 2023 года оформили ипотечных кредитов в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. В число регионов-лидеров по количеству выданных ипотек, сообщает Банк ДОМ.РФ, вошли Москва и область (30,6 и 15,4 млрд рублей соответственно, рост в 1,7), Краснодарский край (8,2 млрд рублей, рост в 2,1 раза), Санкт-Петербург (7 млрд рублей, в 1,2 раза), Тюменская область (4,7 млрд рублей, в 1,6 раза).

Также ипотеку наиболее часто брали в Ленинградской области (4,2 млрд рублей, в 2,2 раза) и Новосибирской (4 млрд рублей, в 1,4 раза), Приморском крае (3,8 млрд рублей, в 1,3 раза), Свердловской области (3,7 млрд рублей, +6%) области и Республике Татарстан (2,8 млрд рублей, в 1,4 раза).

Общий рост рынка с начала года, по словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, связан с целым рядом факторов.

"Среди них расширение семейной ипотеки, увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство, регуляторные действия ЦБ, возвращение населения к сберегательной модели населения, - сообщил он. - Только за последний месяц Банк ДОМ.РФ оформил около 4400 ипотечных кредитов в объеме 22,3 млрд рублей. Это превышает показатель июня прошлого года в 2 раза как в количественном, так и в денежном выражении".

Всего с начала 2023 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на 111 млрд рублей – в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жилищные условия улучшили порядка 21,5 тыс. семей.