В Тюмени в 44 жилых помещениях, отведенных для соцнайма, сделали ремонт

| Фото: изTelegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: изTelegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука

В 44 тюменских помещениях, отведенных для соцнайма, завершили ремонт в 2023 году. На 36 объектах ведутся работы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"На заседании коллегии мы рассмотрели выполнение программы ремонта квартир, а именно – реализации механизмов по возмещению расходов на эти цели их нанимателям. Порядок был проработан и принят несколько лет назад и позволил на качественно более высоком уровне и в короткие сроки делать ремонты в помещениях, отведенных для соцнайма. В рамках нового порядка в 2022 году было отремонтировано 48 жилых помещений", - сказал глава города.

Он также отметил, что наниматели принимают непосредственное участие в выборе материалов и в приемке выполненных работ, это значительно ускоряет процесс. Также на заседании коллегии рассмотрели работу административных комиссий, оценили программные продукты, которые они применяют для автоматизации процессов.

Также Руслан Кухарук обсудили и предпринимаемые ответственными лицами меры по ликвидации последствий пожара в доме по ул. Луначарского, 51. Представители УК приступили к разбору сгоревших конструкций.

Бригады обслуживающей организации "Запад", городских департаментов безопасности жизнедеятельности и городского хозяйства, а также управы Калининского округа совершают обходы по квартирам, общаются с собственниками на предмет оказания помощи.

"Дал поручение, чтобы проект по восстановлению кровли был согласован в кратчайшие сроки. Это позволит подрядным организациям провести работы в строительный сезон", - сказал глава областной столицы.