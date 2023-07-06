  • 6 июля 20236.07.2023четверг
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюмени в 44 жилых помещениях, отведенных для соцнайма, сделали ремонт

Общество, 19:54 06 июля 2023

изTelegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: изTelegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука

В 44 тюменских помещениях, отведенных для соцнайма, завершили ремонт в 2023 году. На 36 объектах ведутся работы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"На заседании коллегии мы рассмотрели выполнение программы ремонта квартир, а именно – реализации механизмов по возмещению расходов на эти цели их нанимателям. Порядок был проработан и принят несколько лет назад и позволил на качественно более высоком уровне и в короткие сроки делать ремонты в помещениях, отведенных для соцнайма. В рамках нового порядка в 2022 году было отремонтировано 48 жилых помещений", - сказал глава города.

Он также отметил, что наниматели принимают непосредственное участие в выборе материалов и в приемке выполненных работ, это значительно ускоряет процесс. Также на заседании коллегии рассмотрели работу административных комиссий, оценили программные продукты, которые они применяют для автоматизации процессов.

Также Руслан Кухарук обсудили и предпринимаемые ответственными лицами меры по ликвидации последствий пожара в доме по ул. Луначарского, 51. Представители УК приступили к разбору сгоревших конструкций.

Бригады обслуживающей организации "Запад", городских департаментов безопасности жизнедеятельности и городского хозяйства, а также управы Калининского округа совершают обходы по квартирам, общаются с собственниками на предмет оказания помощи.

"Дал поручение, чтобы проект по восстановлению кровли был согласован в кратчайшие сроки. Это позволит подрядным организациям провести работы в строительный сезон", - сказал глава областной столицы.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:54 06.07.2023В Тюмени в 44 жилых помещениях, отведенных для соцнайма, сделали ремонт
18:25 06.07.202315 тюменских семей получили медали "За любовь и верность"
18:07 06.07.2023107 видов растений выявил тюменский ботаник на Текутьевском кладбище
17:56 06.07.20237 июля – события дня