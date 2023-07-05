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В Тюмени ликвидируют последствия пожара в трех квартирах дома на ул. Луначарского

Общество, 20:07 05 июля 2023

vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Семь подъездов пятиэтажки по ул. Луначарского, 51 пострадали в результате пожара. Наиболее заметные повреждения получили три квартиры и кровля. Представители УК приступили к разбору сгоревших конструкций, об этом написал глава Тюмени Руслан Кухарук в своих соцсетях.

"Сейчас в доме идет просушка, постепенно восстанавливается электро- и водоснабжение. Бригады обслуживающей организации "Запад", городских департаментов безопасности жизнедеятельности и городского хозяйства, а также управы Калининского округа совершают обходы по квартирам, общаются с собственниками на предмет оказания помощи", - рассказал мэр.

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После пожара в гостиницу заселились 10 человек.

Руслан Кухарук дал поручение, чтобы проект по восстановлению кровли был согласован в кратчайшие сроки. Это позволит подрядным организациям провести работы в строительный сезон.

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# пожар , Руслан Кухарук

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