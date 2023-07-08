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Армизонский район отмечает 100-летие

Общество, 19:01 08 июля 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Жители Армизонского района отмечают 100-летие муниципалитета 8 июля. С юбилеем их поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Главное богатство любой земли — это, безусловно, люди, которые любят свою малую родину и каждый день своим трудом пишут ее историю. В Армизонском районе живут патриоты. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира и добра", — отметил он.

Александр Моор вручил благодарности работникам образования и сельского хозяйства, принял участие в работе тематических площадок.

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Главе региона представили традиции и быт людей разных национальностей, которые проживают в муниципалитете, а также истории рода нескольких армизонских семей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

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# Армизонский район , юбилей

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