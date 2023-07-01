В Тюменской области на смену трехдневной аномальной жаре придет резкое снижение температуры воздуха

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Аномальная жара установится на всей территории юга Тюменской области с 10 по 13 июля. Дневная температура воздуха составит 31-38 градусов. Ночью – 15-21 градус. Резкое снижение температуры воздуха прогнозируется с четверга. Столбики термометров покажут 20-26 градусов.

По данным метеорологов Объ-Иртышского УГМС, в Тюменской области в первые три дня рабочей недели наблюдается переменная облачность. При этот осадки и даже грозы вероятны только в северных районах.

Юго-западный ветер постепенно сменит направление на северо-восточное с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление меняться не будет.

С четверга, 13 июля, на фоне понижения атмосферного давления в регионе станет прохладней: ночью 19, днем до 27 градусов. Возможны небольшой дождь и гроза. Ветер западный, умеренный.

В пятницу, 14 июля столбики термометров днем покажут 20 градусов, вероятность дождя сохранится.

Анжела Лебедева