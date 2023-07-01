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16 приборов для обеззараживания воздуха поступило в областную больницу села Уват

Общество, 17:45 10 июля 2023

областной департамент здравоохранения | Фото: областной департамент здравоохранения

16 приборов для очистки и обеззараживания воздуха поступило в областную больницу № 20 с. Уват. Оборудование распределили между фельдшерско-акушерскими пунктами района, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Для предупреждения инфекции в фельдшерско-акушерских пунктах всегда проводится санитарная обработка и проветривание помещений, а сейчас используются еще и рециркуляторы воздуха", - прокомментировала главная медицинская сестра больницы Наталья Сапожникова.

Благодаря встроенным антибактериальным фильтрам, прибор обеспечивает удаление из воздуха вирусов, бактерий, частиц пыли и аэрозолей в режиме рециркуляции в присутствии людей. Работающее оборудование полностью безопасно для окружающих, при этом эффективно снижает количество микробов в воздухе.

Новые приборы поступили в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

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# здравоохранение , Уватский район

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