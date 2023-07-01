Московский эксперт подсказал тюменцам формулу расчета пульса для кардиотренировок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Формулу расчета минимальной и максимальной частоты пульса для кардиотренировок предложил тюменцам вице-президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Николай Кононов на встрече в "Конторе пароходства".

Для определения минимальной частоты пульса нужно из 220 вычесть свой возраст и умножить на 60 %. Максимальные показатели определяются по той же схеме, но умножить необходимо на 80 %.

Кононов сообщил, что действующие программы "Лиги здоровья нации" пропагандируют здоровый образ жизни. А президент Лиги - известный врач-кардиохирург, академик Лео Бокерия определяет здоровый образ жизни достаточно просто.

"Первое – это рациональное питание – то есть съедать нужно столько калорий в день, сколько человек тратит. Это поможет оставаться в желаемой форме. Если не хватает мышечной массы, нужно добавлять количество калорий. Если индекс массы тела показывает больше 24,9, то количество калорий необходимо уменьшать, чтобы чувствовать себя комфортно", - рассказал эксперт.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй момент – двигательная активность. Она позволяет тренировать сердечно-сосудистую систему и развивать выносливость. Это маршруты здоровья: бег, лыжи, велосипед, плавание, пешие прогулки.

И, конечно, своевременная диагностика. Ежедневное измерение артериального давления с 40 лет. В норме оно должно быть не больше 120 на 80, пульс в покое – 72 удара. К этим показателям нужно стремиться. По словам Николая Кононова, из 100 % смертности 35,5 % случаев происходят именно из-за повышенного давления.

Кроме того, необходимо обязательно проходить диспансеризацию. А также отказаться от вредных привычек и воспитывать детей собственным примером.

Напомним, в рамках проекта "Облако здоровья" любой житель Тюменской области может дистанционно и бесплатно получить консультацию специалистов девяти лучших профильных клиник страны.

Инна Кондрашкина