Тюменцы могут записаться на бесплатную консультацию к лучшим врачам России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любой житель Тюменской области, из города или отдаленного села, может дистанционно и бесплатно получить консультацию специалистов девяти лучших профильных клиник страны в рамках проекта "Облако здоровья". Это дает возможность уточнить диагноз, узнать второе врачебное мнение, скорректировать лечение.

Об этом на встрече с общественниками рассказал вице-президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Николай Кононов. Он добавил, что проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

По его словам, программа действует с 2021 года, за это время квалифицированные консультации получили более 2 тыс. 500 россиян. Всего же сайт "Облака здоровья" посетили более 30 тыс. жителей страны.

Пациентов принимают в трех форматах: дистанционное заочное консультирование по представленным документам, онлайн-консультация по заявке, дежурная онлайн-консультация по расписанию дежурных врачей.

Чтобы получить помощь врачей крупнейших федеральных профильных медцентров, нужно сделать пять шагов, главное, чтобы был интернет и устройство для их выполнения. Кстати, у "Облака здоровья" есть бесплатное мобильное приложение.

Итак, первый шаг – это регистрация на сайте oblakozdorovia.ru. Вторым пунктом идет загрузка фото или сканов медицинских документов. Третий шаг – выбрать медцентр, четвертый – в назначенное время получить онлайн-консультацию. И финальный – получить заключение специалиста.

К проекту подключились ведущие федеральные медучреждения по разным профилям: кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, оториноларингологии, педиатрии и геронтологии, гинекологии и урологии, микрохирургии глаза.

"Среди пациентов, обратившихся за консультациями, больше женщин. Самые многочисленные запросы поступают по заболеваниям сердечно-сосудистого профиля. Сейчас стали часто обращаться к психологам геронтологического центра. Люди чувствуют обратную связь, поддержку, поэтому возрастает и спрос на помощь специалистов", - пояснил Николай Кононов.

Он рассказал и о других инициативах организации – программе "Здоровый муниципалитет", проекте "Маршрут здоровья" и перспективах их реализации в Тюменской области.

Добавим, "Лига здоровья нации" пропагандирует здоровый образ жизни, осуществляет национальные и международные проекты, участвует в принятии государственных программ по защите здоровья. Президент Лиги - известный врач-кардиохирург, академик Лео Бокерия.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина