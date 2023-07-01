Тюменские компании для поиска стажеров могут бесплатно разместить заявку на SuperJob

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию "Бесценный стажер" запускают Минэкономразвития России и SuperJob с 10 июля до 31 августа 2023 г. Компании и предприниматели смогут бесплатно разместить на SuperJob вакансии на позиции стажеров, чтобы нанять молодых специалистов: студентов, а также выпускников вузов и средних специальных учебных заведений, сообщает Центр "Мой бизнес".

Дополнительно работодатели получат продвижение через социальные сети в сообществах SuperJob и "Мой бизнес", смогут принимать участие в бесплатных вебинарах на тему актуального состояния рынка труда, кадрового делопроизводства и изменений в трудовом законодательстве, а также эффективной работы на площадке.

По мнению замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, бизнес в ближайшее время будет развиваться в условиях жесткой конкуренции за кадры: "Первое место работы для молодежи является одним из определяющих их дальнейшее карьерное развитие, и в последнее время бизнес все больше уделяет внимания привлечению молодых кадров. Самым популярным источником остаются сайты поиска работы – их используют 77 процентов, еще 62 процента обращаются в образовательные учреждения. Эта программа поможет достичь максимальных эффектов всем аудиториям, с которыми мы работаем".