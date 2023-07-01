"Пышминская" птицефабрика увеличит мощности при поддержке Сбера

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Птицефабрика "Пышминская" увеличит мощности при поддержке Сбербанка. Соглашение о взаимодействии стороны подписали на международной промышленной выставке "Иннопром". Подписи под документом поставили заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и первый заместитель генерального директора ООО "Сибинтел-Холдинг" Василий Шевчик.

Цель соглашения - реконструкция зон промышленного стада кур-несушек первой и второй очередей птицефабрики "Пышминская". Кредитная линия Сбера будет направлена на строительство трёх новых птичников и цеха термообработки, сообщает Западно-Сибирское отделение Сбербанка.

"Реализация масштабного инвестиционного проекта по модернизации птицефабрики "Пышминская" позволит предприятию создать новые рабочие места, увеличить объёмы производства и, как следствие, повысить конкурентоспособность продукции на рынке. Сбер способствует трансформации компаний через "зеленое" финансирование проектов, связанных с уменьшением воздействия на окружающую среду и решением социальных вопросов", - отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

Документ также предусматривает сотрудничество в жилищной сфере, логистическо-складской деятельности и секторе коммерческой недвижимости. Компании будут работать над цифровизацией процессов и развивать корпоративные программы по укреплению здоровья сотрудников холдинга.

"Сотрудничество Сибинтел-холдинга и Сбербанка за три десятилетия совместной работы можно смело назвать взаимовыгодным партнерством. В портфеле наших перспективных проектов при финансировании Сбербанка мы видим строительство современных жилых кварталов, коммерческих и логистических центров, объектов туризма. Символично, что в юбилейный год 55-летия птицефабрики "Пышминская" мы открываем очередную страницу сотрудничества по модернизации агропроизводства. Новые птичники и цеха построенные, благодаря сотрудничеству со Сбербанком позволят предприятию удерживать лидирующие позиции производителя яйца на рынке и обеспечивать продовольственную безопасность региона", - сообщил первый заместитель гендиректора ООО "Сибинтел-Холдинг" Василий Шевчик.

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