Изъятые таможней товары на 27 млн рублей передали соцучреждениям Тюменской области

| Фото: пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

10 тыс. 463 единицы товаров общей стоимостью 27 млн рублей, изъятых Тюменской таможней, передали социальным учреждениям региона в первом полугодии 2023 года. Это товары народного потребления, спортивные товары и ткани.

Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Зябко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 13 июля.

"В ходе проверки лицам, которые перемещают товары и не представляют документы, подтверждающие законное нахождение в РФ, мы предлагаем их продекларировать и уплатить соответствующие платежи, получить разрешительные документы. Если они этого не делают, то по судебному решению товар признается бесхозяйным, и мы, по мере возможности, передаем такие категории товаров, как одежда, в социальные учреждения", — отметил он.

Владимир Зябко подчеркнул, что вся безвозмездно переданная продукция была проверена и признана безопасной для жизни и здоровья граждан.

Влада Нерадовская