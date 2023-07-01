В России определятся с финансированием программы мегагрантов до 2026 года

| Фото: Минобрнауки России | Фото: Минобрнауки России

Обязательное финансирование программы мегагрантов предусмотрят в России до 2026 года. Также внесут необходимые изменения в ее параметры, например, увеличат срока реализации грантов до пяти лет. Об этом президент России Владимир Путин объявил на пленарном заседании Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", сообщает пресс-служба Минобрнауки Росии.

"Ученый в общей сложности на свой проект должен получить полмиллиарда рублей. При том условии, что он готов работать в нашей стране на постоянной основе. Поддержка в объеме четверти миллиарда рублей за пять лет будет оказана ведущим зарубежным ученым, которые приедут в Россию, создадут в наших вузах кафедры, будут заниматься преподавательской деятельностью, работать со студентами и аспирантами", — сказал Владимир Путин.

Добавим, ранее в ходе рабочей встречи глава Минобрнауки Валерий Фальков доложил президенту о результатах программы мегагрантов за 2022 год: на конкурс поступило 293 заявки из 44 стран, определено 30 победителей из 18 стран, уже в 13 регионах создаются лаборатории и реализовываются программы.