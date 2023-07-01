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В Тюменской области энергетики зафиксировали 32 отключения электроснабжения

Общество, 13:07 14 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 отключения электроснабжения зафиксировали в компании СУЭНКО по Тюменской области накануне. Максимум отключенных потребителей по региональной энергосистеме пришелся на 10 часов 14 июля. Фактически было обесточено три населенных пункта, 95 трансформаторных подстанций, без света остались 6 тыс. 416 чел.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в АО "СУЭНКО", в устранении нарушений на энергообъектах участвовали 24 бригады, задействовано 28 единиц техники

"По состоянию на 11 часов 14 июля остаются обесточены семь ЛЭП 10 кВ. Бригады устраняют повреждения. Неблагоприятные погодные явления продолжаются. Задействованные ДЭС - лагерь "Алые паруса" – 360 (резерв), ул. Северная, 32 – 400 (резерв), Б. Тараскуль – 275 (работает), ТП-1073 – 130 (работает), ТП-9Б – 300 (работает)", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные явления в Тюменской области начались 13 июля. Это гроза, порывистый ветер до 25 метров в секунду. В результате произошли аварийные отключения на объектах энергоснабжения.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону 8 800 700 86 72 или на сайте компании.

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# энергоснабжение

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