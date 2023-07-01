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Ложкари из Тобольского района участвуют в съемках телепрограммы "Играй, гармонь!"

Общество, 17:29 14 июля 2023

скриншот видео администрации Тобольского района | Фото: скриншот видео администрации Тобольского района

Ложкари из с. Бизино участвуют в съемках телепрограммы "Играй, гармонь!", сообщает администрация Тобольского района.

Напомним, творческий коллектив выступает на VII Международном фестивале "Играй, гармонь", который проходит в заволокинской дер. Новый Шарап.

Основала ансамбль Анна Рукалеева в 1995 году, она руководила коллективом 27 лет. Уже год "Веселые ложки" возглавляет Анна Лагунова, которая ранее 12 лет выступала в составе ансамбля. В эти дни коллектив сопровождает руководитель Бизинского сельского Дома культуры Елена Хорошева. Впереди – гала-концерт и награждение в Новосибирске.

Знаменитый на всю страну фестиваль "Играй, гармонь" в 2023 году включен в перечень мероприятий национального проекта "Культура". В нем принимает участие 189 творческих коллективов и исполнителей из 60 областей, городов и республик.

Администрация Тобольского района

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# конкурс , Тобольский район

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