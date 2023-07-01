Парящий мост и качели на Андреевском озере предложила создать молодежь Тюменского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парящий мост и качели в воде предложила молодежь Тюменского района создать на Андреевском озере. Эти и другие идеи были озвучены молодежным активом в ходе мозгового штурма, который организовали районные управление по спорту и молодежной политике, центр "Поколение".

По информации пресс-службы главы Тюменского района, были проведены четыре стратегических сессии. На них участники признали - водоем может стать местом, где каждый найдет интересный вариант досуга для себя. Но прежде всего, берег озера должен быть чистым, комфортным и безопасным.

Ребята предложили организовать вокруг озера несколько зон: спортивную, творческую, детскую, зону рыбалки. При этом возможны и платные услуги за символическую цену. Это аренда спасательных кругов и нарукавников, лодок, катамаранов, катание на банане, экскурсионные прогулки на катере. А зимой здесь можно организовать катание на коньках, лыжах, снегоходах, организовать комфортную подледную рыбалку, купание в проруби.

Модератор сессий, заместитель начальника управления по спорту и молодежной политике Андрей Зобнинский напомнил, что шумный центр досуга, с его активностями, не должен мешать жителям окрестных домов. Поэтому его нужно располагать на удалении от населенных пунктов.