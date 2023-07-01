Предприниматель из Тюменской области строит экопарк на берегу курганского озера Ачикуль

| Фото: предоставлено Егором Ефимовым | Фото: предоставлено Егором Ефимовым

Предприниматель из Ялуторовска Егор Ефимов ведет строительство экопарка на берегу озера Ачикуль в Курганской области. Проект – аналог действующего объекта экопарка "Турист" на озере Сингуль в Ялуторовском районе.

Предложение об инвестировании в создание нового туристического объекта поступило от правительства Курганской области, рассказал Егор в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Нам позвонили из правительства Курганской области и предложили реализовать проект на их территории. Инвестировать средства в создание парка на берегу озера. Дали на выбор несколько озер, мы выбрали Ачикуль. Сделали дизайн-проект, написали стратегию развития. В правительстве все высоко оценили. Первые колышки уже вбиты", - говорит предприниматель.

| Фото: предоставлено Егором Ефимовым | Фото: предоставлено Егором Ефимовым

Озеро Ачикуль находится в 30 км от Кургана, расположено между реками Миасс и Тобол. Оно древнее и рыбное. У него есть своя легенда: девушка рассталась с парнем и наплакала целое озеро, поэтому Ачикуль в переводе с тюрского означает горькое.

На площади двух гектаров инвесторы возведут домики, лежаки, беседки, зоны для активного отдыха с детьми. Первую очередь экопарка "Курганское море" запустят уже в сентябре. На начальном этапе 10 местных жителей получат рабочие места.

До конца сентября в реализацию проекта вложат 12 млн рублей, из них 60 % - собственные, остальные – кредиты, господдержка.

Егор Ефимов уверен, что новый объект отдыха скажется на турпотоке в Курганской области. Для тюменского инвестора – это возможность выйти на рынок франшиз.

"Тюменскую экосистему отдыха на природе необходимо масштабировать. Наша задача – сделать первую франшизу, которая выстрелит по всей стране", - сказал он.

Напомним, проект строительства экопарка на озере Сингуль получил господдержку от профильных департаментов Тюменской области. Семьи с детьми охотно едут в Ялуторовск, отдыхают на природе и посещают первый блинный ресторан в Тюменской области.

Анжела Лебедева