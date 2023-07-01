Около 2,5 тысяч тюменцев получат доступ к чистой питьевой воде до конца 2023 года

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Около 2,5 тыс. жителей Тюменской области получат доступ к качественной питьевой воде в 2023 году. Это стало возможным благодаря региональному проекту "Чистая вода", сообщает информационный центр правительства региона.

Строительство сетей водоснабжения в Тобольске выполнено на 86 %, водопроводной сети в Ялуторовском районе - на 50 %, реконструкция станции водоподготовки и строительство сетей водоснабжения в селе Упорово на 22 %. Завершение работ планируется в 2024 году.

Напомним, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой увеличилась на 2,72% и составила 82,4%. Доля городского населения — 95,9%.