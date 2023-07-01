Как выпускники СберУниверситета разработали подход к цифровой трансформации: кейс компании "Этажи"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Этажи" — одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости, которая оказывает услуги по покупке, продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости, развивает направление ипотечного брокериджа, оказывает услуги по дополнительному сервисному сопровождению. Компания представлена в 243 городах России и за рубежом, в том числе и по франшизе.

Как рассказал генеральный директор тюменского офиса компании "Этажи" Павел Карнаухов, обучаясь по программе СберУниверситета "Цифровая трансформация бизнеса", мы направили наши усилия на создание в компании рекомендательной системы для внутреннего клиента, а именно для риелторов.

Реализацию проекта, конечно же, начали с анализа карты проблем. Мы увидели недостаточное развитие цифровой составляющей бизнеса: цифровые решения и цифровой офис. Ключевым элементом эффективности компании является риелтор, наши разработки направлены именно на улучшение его работы. Мы структурировали свою задачу по дата-майнингу таким образом, чтобы выстроить систему подсказок для внутреннего клиента (риелтора). Основная цель — повышение эффективности работы с заявками, доведение каждой заявки до сделки.

Для реализации этого проекта сформировали команду по принципу agile. В нее вошли сотрудники проектного офиса, специалисты IT-разработок, а также специалисты бизнеса. Благодаря работе этой команды мы уже прошли достаточно большой путь и уже получили первый результат. Это CRM система.

B рамках CRM системы мы реализовали так называемое окно менеджера. Это рабочая область, где отражены все заявки клиентов, которые ежедневно поступают риелтору. При этом каждая заявка в данной системе акцентирует внимание менеджера на тех моментах, которые можно еще улучшить и доработать. Например, заявка на продажу объекта. Здесь есть статусная цена, по которой клиент хочет его продать, рекомендованная цена, а также цена, по которой этот объект с большей долей вероятности будет продан. Именно эту цену и выставляет система. Это дает возможность риелтору провести уже обоснованный разговор с клиентом по поводу цены объекта и ее возможного изменения.

Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Цифровая трансформация позволяет бизнесу преодолевать новые вызовы и активно развиваться. Наш партнёр – компания "Этажи" - уверенно идет по пути трансформации и в этом помогает наш СберУниверситет. Благодаря обучению руководителей у компании внедряются digital-технологии, позволяющие оптимизировать процессы и сделать сервис для клиентов еще удобнее".

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