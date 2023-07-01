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В Юргинском районе селянин зарезал приятеля во время пьяной ссоры

Происшествия, 13:30 20 июля 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Житель Юргинского района во время пьяной ссоры зарезал приятеля, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. В отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По версии следствия, 19 июля между подозреваемым и его 47-летним приятелем в доме по ул. Мира в с. Юргинское произошел пьяный конфликт. Подозреваемый нанес знакомому смертельные удары ножом.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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# следователи , убийство , уголовное дело , Юргинский район

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