В Юргинском районе селянин зарезал приятеля во время пьяной ссоры

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Житель Юргинского района во время пьяной ссоры зарезал приятеля, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. В отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По версии следствия, 19 июля между подозреваемым и его 47-летним приятелем в доме по ул. Мира в с. Юргинское произошел пьяный конфликт. Подозреваемый нанес знакомому смертельные удары ножом.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.