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Делегация Краснодарского края оценила работу застройщиков в Тюменском районе

Общество, 16:58 22 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О развитии площадок для индивидуального жилищного строительства рассказал гостям из Краснодарского края заместитель директора департамента имущественных отношений и градостроительства Станислав Кагарлык.

Участники встречи обсудили вопросы обеспечения объектами социальной и инженерной инфраструктуры и перспективы решения вопросов покупки, регистрации и оформления земельных участков.

Продолжилась рабочая поездка делегации Краснодарского края в с. Ембаево, где гости смогли оценить комплексный подход к развитию территории в ЖК "Ритмы".

Коллеги сравнили принципы и организацию работы застройщиков в двух регионах. Представителей градостроительной отрасли интересовали вопросы размещения социальных объектов и создания рабочих мест для жителей нового района.

Гостей впечатлил проект спортивного ядра при школе на территории ЖК - во внеучебное и вечернее время спортивная зона будет открыта не только для школьников, но и для всех жителей муниципалитета.

Как отметил Станислав Кагарлык, такая практика реализуется во всех населенных пунктах Тюменского района, где спортивные объекты построены на пришкольной территории, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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# Краснодарский край , Тюменский район

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