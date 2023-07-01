Многофункциональную спортплощадку посторят в Голышаново до конца августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многофункциональную спортплощадку общей площадью 350 кв. м построят на территории Голышмановской сельской школы. На ее строительство из бюджета округа потратят больше 2 млн. рублей.

Объект создают по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. О необходимости создания такой площадки на приеме по личным вопросам главе региона рассказала местный депутат Людмила Сердюкова. Она рассказала, что в Голышмановском округе живут около 1 тыс. 300 жителей, из них чуть больше 200 детей до 18 лет, в том числе кадеты. По ее словам, у населения есть тяга к спорту и активному отдыху.

Большую часть работы на стройплощадке подрядчик уже выполнил: подготовили основание под спортплощадку из щебня и песка, залили его бетоном, сделали бордюры, установили металлические столбы для её ограждения. Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца августа.

"Пока по графику укладываемся: на сегодня выполнили работы на 70 процентов. Дело осталось за инвентарём. Заказали в компании Московской области щиты с баскетбольными кольцами, волейбольные стойки и ворота для футбола. Как только будут готовы — нам их пришлют. Были компании-поставщики поближе, но мы решили работать с проверенными партнёрами, у которых уже приобретали инвентарь. После его установки закончим ограждение спортплощадки. Спецорганизация нанесёт на бетонное основание резиновое бесшовное покрытие для безопасного активного отдыха", - рассказал представитель подрядной организации Армен Гуликян.

После сдачи десь можно будет играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, сдавать нормы ГТО, проводить уроки физкультуры. Это будет уже третья многофункциональная площадка в сёлах Голышмановского округа, пишет "Мегатюмень".