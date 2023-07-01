В Тюмени два участка Заречного проезда закроют для транспорта в августе
Общество, 09:48 25 июля 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
С 1 до 8 августа в Тюмени будет ограничено движение транспорта по ул. Заречный проезд в районе дома № 14. Как сообщает городская администрация, ограничение связано с реконструкцией теплосети.
На той же улице в районе дома № 33 проезд ограничат с 10 по 20 августа.
Схемы объезда: ул. Газовиков и межквартальные проезды.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут, а также соблюдать правила дорожного движения.
| Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени