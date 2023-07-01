Житель Казанского района украл деньги у бабушки и потратил на развлечения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 тыс. рублей украл у своей бабушки 26-летний житель Казанского района. Средства он потратил на такси до Тюмени и развлечения, сообщает региональное управление МВД России.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже сотового телефона и денег с банковского счета обратилась 73-летняя жительница п. Новоселезнёво. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый внук потерпевший, проживающий в этом же посёлке. Он свою вину признал и пояснил, что в день происшествия находился в гостях у бабушки. Когда родственница ушла в огород, злоумышленник взял из её сумки мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Через мобильное приложение задержанный проверил баланс карты потерпевшей, денежные средства он перевел своей знакомой, а затем обналичил. Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.