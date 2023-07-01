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57 % дорог от плана отремонтировали в Тюменской области по нацпроекту

Общество, 11:02 25 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

57,5 % работ по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области выполнено и профинансировано. На региональных трассах завершён ремонт восьми участков, сообщает Главное управление строительства.

На дороге Ялуторовск - Ярково подрядчик обновил более 4 км от Ялуторовска до с. Хохлово. Уложено 29 тыс. кв. метров нового асфальта.

На магистрали Заводоуковск - Дронова - Красная заменили более 4,5 км асфальта на двух участках между деревнями Бигила и Дронова.

Всего по нацпроекту в 2023 году на юге Тюменской области отремонтируют 140 участков дорог общей протяженностью более 203 км. Ремонтные работы завершат до середины октября.

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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