Оформить, приклеить и платить: пользоваться платежными стикерами Сбера легко

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

В начале июля Сбер выпустил новую версию платёжных стикеров для бесконтактной оплаты — и впервые в нескольких дизайнах. Помимо лаконичного чёрного стикера, выпущена ограниченная серия с героями мультфильмов — Винни Пухом, попугаем Кешей и Карлсоном. Платежные стикеры, в первую очередь, будут полезны владельцам iPhone, которые привыкли платить бесконтактно. Заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова рассказала, как оформить платежный стикер, и как им удобно пользоваться.

Оформите стикер в Сбербанк Онлайн. В личном кабинете онлайн-банка необходимо зайти в раздел "Кошелёк", нажать на плюс и перейти в дебетовые карты. Далее нажать "все или другие карты" и найти необходимый пункт — "СберКарта Стикер". Более быстрый способ — сказать голосовому помощнику "заказать платёжный стикер" или "СберКарта Стикер".

Приклейте стикер на заднюю панель телефона. Полученный стикер необходимо приклеить на заднюю панель телефона. Главное, чтобы было удобно подносить к платежному терминалу. Не стоит наклеивать стикер под чехол, так как снижается качество передачи сигнала.

Платите стикером, прикладывая телефон. Оплачивать покупки стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Прикладывать телефон к терминалу необходимо максимально плотно.

"По сути, стикер — это та же самая СберКарта "Мир", только с альтернативным способом бесконтактной оплаты. С его помощью можно не только оплачивать покупки в магазине, кафе, автобусе или на заправке, но и снимать деньги в банкоматах. Стикер защищён ПИН-кодом. Для дополнительной безопасности клиент может настроить лимиты на траты и снятия наличных. С подпиской СберПрайм+ выпуск и перевыпуск такого пластика будет бесплатным. Его можно привязать к платежному счёту существующей СберКарты или же выпустить к новой — тогда в Сбербанк Онлайн стикер будет отображаться как отдельная банковская карта", - отметила заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.

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