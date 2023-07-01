Нарушения правил на 327 млн рублей выявили камеры на дорогах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 515 тыс. нарушений правил дорожного движения выявили камеры на дорогах Тюменской области в 2023 году. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, большая часть нарушений - превышение скоростного режима.

По постановлениям об административных правонарушениях выписано штрафов на сумму 327 млн рублей.

По 442 тыс. постановлений о штрафах нарушители заплатили более 165 млн рублей.