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Нарушения правил на 327 млн рублей выявили камеры на дорогах Тюменской области

Общество, 14:48 26 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 515 тыс. нарушений правил дорожного движения выявили камеры на дорогах Тюменской области в 2023 году. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, большая часть нарушений - превышение скоростного режима.

По постановлениям об административных правонарушениях выписано штрафов на сумму 327 млн рублей.

По 442 тыс. постановлений о штрафах нарушители заплатили более 165 млн рублей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , камеры , камеры видеонаблюдения

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