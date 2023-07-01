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Аграрии Тобольского района заготовили 343 т сена

Экономика, 17:36 27 июля 2023

из Telegram-канала главы Тобольского района | Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района

938 га трав собрали, 343 т сена заготовили аграрии Тобольского района. Чтобы содержать стадо зимой, фермерам в общем расчёте требуется 6,9 тыс. тонн грубых и сочных кормов, сообщает в своем Telegram-канале глава района Леонид Митрюшкин.

Добавим, в Тобольском районе работают 12 крестьянско-фермерских хозяйств, которые самостоятельно обеспечивают поголовье сеном и сенажом.

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# заготовка кормов , заготовка сена

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