Аграрии Тобольского района заготовили 343 т сена

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района | Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района

938 га трав собрали, 343 т сена заготовили аграрии Тобольского района. Чтобы содержать стадо зимой, фермерам в общем расчёте требуется 6,9 тыс. тонн грубых и сочных кормов, сообщает в своем Telegram-канале глава района Леонид Митрюшкин.

Добавим, в Тобольском районе работают 12 крестьянско-фермерских хозяйств, которые самостоятельно обеспечивают поголовье сеном и сенажом.