Аграрии Тобольского района заготовили 343 т сена
Экономика, 17:36 27 июля 2023
| Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района
938 га трав собрали, 343 т сена заготовили аграрии Тобольского района. Чтобы содержать стадо зимой, фермерам в общем расчёте требуется 6,9 тыс. тонн грубых и сочных кормов, сообщает в своем Telegram-канале глава района Леонид Митрюшкин.
Добавим, в Тобольском районе работают 12 крестьянско-фермерских хозяйств, которые самостоятельно обеспечивают поголовье сеном и сенажом.