Тюменец сдал в комиссионный магазин арендованные VR-очки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До пяти лет лишения свободы грозит молодому жителю Тюмени, подозреваемому в присвоении чужого имущества, сообщает региональное управление МВД России.

В полицию обратился местный житель, рассказавший, что сдал в аренду игровые очки виртуальной реальности молодому человеку. По договору он заплатил 2 тыс. 500 рублей и должен был вернуть их через два дня.

Просрочив дату возврата, молодой человек стал придумывать различные оправдания, а потом перестал отвечать на звонки. Его задержали сотрудники уголовного розыска.

Тюменец признался, что сдал очки в комиссионный магазин за 20 тыс. рублей, которые он потратил на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело по ст. "Присвоение или растрата".