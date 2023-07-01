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Тюменец сдал в комиссионный магазин арендованные VR-очки

Происшествия, 13:52 28 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До пяти лет лишения свободы грозит молодому жителю Тюмени, подозреваемому в присвоении чужого имущества, сообщает региональное управление МВД России.

В полицию обратился местный житель, рассказавший, что сдал в аренду игровые очки виртуальной реальности молодому человеку. По договору он заплатил 2 тыс. 500 рублей и должен был вернуть их через два дня.

Просрочив дату возврата, молодой человек стал придумывать различные оправдания, а потом перестал отвечать на звонки. Его задержали сотрудники уголовного розыска.

Тюменец признался, что сдал очки в комиссионный магазин за 20 тыс. рублей, которые он потратил на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело по ст. "Присвоение или растрата".

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# уголовное дело

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