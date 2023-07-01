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Об истории театра кукол расскажут тюменцам на мастер-классе

Общество, 13:48 30 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные мастер-классы в рамках театральной школы "Теплица" пройдут в МТЦ "Космос" 5 и 19 августа.

5 августа в 18 часов начнется интерактивная лекция по сценическому свету "Свет в конце кулис" от руководителя технического отдела "Космоса" Ивана Петрова.

19 августа в 11 часов состоится лекция "Почему театр кукол — это не только для детей" от студентки театроведческого факультета РГИСИ и руководителя медиаотдела "Космоса" Лидии Фрицлер, пишет "Мегатюмень".

Участники рассмотрят историю и современность театра кукол, узнают, откуда взялся стереотип о том, что это что-то детское, и поговорят о современных направлениях. Вход на мероприятия бесплатный.

Также в театральной школе "Теплица" до конца декабря пройдут открытые образовательные лекции и мастер-классы. Зарегистрироваться можно до 30 июля в группе МТЦ "Космос" ВКонтакте.

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# мастер-класс , МТЦ Космос , театр

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